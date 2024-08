Elena Miras: "Mir tut das weh!" Tränen wegen Mike Heiter

"Als Frau ist es ganz schwer geworden, ganz schwer!", erzählt Elena offen in der neuen Folge von "Ich bin ein Star - Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden". "Nicht mal der Staat hilft mehr. Wenn der Mann nicht bezahlt, bezahlt er nicht. Ist egal!" Ihre Mitcamperin Georgina Fleur (34) kann die schwierige Situation gut nachvollziehen. Auch sie ist auf sich allein gestellt, seitdem sie nicht mehr mit ihrem Ex Kubilay Özdemir (45) zusammen ist. "Der Vater meiner Tochter macht auch gar nichts. Der hilft mir gar nicht. Ich mache alles alleine. Der ruft nicht mal an. Der schickt nicht mal Blumen zu Weihnachten, oder nicht mal irgendwas zum Geburtstag. Schon traurig", berichtet Georgina. "In zwei, drei, vier Jahren weiß ich gar nicht, wie ich ihr das erklären soll, wenn sie fragt: 'Wo ist mein Papa?'"