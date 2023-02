Georgina Fleur: Neue Vorwürfe gegen Ex Kubilay Özdemir!

Eigentlich genießt Reality-TV-Sternchen Georgina Fleur ihr Leben mit ihrer Tochter in Dubai in vollen Zügen - so scheint es zumindest immer in ihren Updates auf Instagram. Doch wie geht es der einstigen Bachelor-Kandidatin wirklich? Nach ihrem turbulenten Liebes-Aus mit Ex Kubilay Özdemir ist die rothaarige Beauty auf sich allein gestellt - wie nun herauskam auch finanziell!