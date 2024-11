Schock-Diagnose: Warum Elena Miras wirklich bei „Promi Big Brother“ raus musste

Nach ihrem überraschendem Aus bei „Promi Big Brother“ ging es für Elena Miras (32) damals direkt in eine Kölner Klinik. Aus Fürsorgegründen, so ein Sat.1-Sprecher, war eine Rückkehr für den TV-Star in den Container nicht möglich.

Der Grund: Elena Miras leidet an rheumatoider Arthritis! Wie die 32-Jährige auf Instagram berichtet, dass sie derzeit wöchentlich eine Spritze gegen die Entzündungen erhält und die Dosierung schrittweise erhöht werden muss, bis ein stabiler Wert erreicht ist. Die Behandlung soll sechs Wochen dauern.