Elena Miras: Besorgniserregend? So viel hat sie im Dschungelcamp abgenommen!

Das Legenden-Dschungelcamp ist am vergangenen Sonntag zu Ende gegangen und Georgina Fleur wurde zur Königin der Dschungel-Legenden gekrönt. Sie hatte sich in einer letzten Prüfung gegen Mitfinalistin Kader Loth behaupten können. Für Elena Miras hingegen war die Reise bereits kurz vor dem Halbfinale zu Ende. Sie scheiterte in einer Dschungelprüfung an ihrer Platzangst. Aber der Abschied hatte für sie auch etwas Positives. Sie konnte zurück zu Tochter Aylen (6) – und endlich wieder essen.

Denn der Dschungel hatte bei ihr Spuren hinterlassen. Durch die Reis- und Bohnen-Diät war ihr ohnehin sehr schlanker Körper noch dünner geworden und ihre Kräfte ließen nach. Aber wie viel hatte die Schweizerin tatsächlich abgenommen?