Es waren dramatische Szenen im Sommer-Dschungelcamp! An Tag 14 mussten gleich zwei Stars das Camp verlassen. Achtung, Spoiler! Wer noch nicht wissen will, was an Tag 14 passiert ist, liest jetzt nicht weiter.

Nachdem die Dschungel-Legenden wählen durften, wer die Show verlassen soll, fiel die Wahl auf Eric Stehfest. Bitter: Er erhielt nur zwei von möglichen sieben Stimmen, denn ein Großteil der Camper hatte sich enthalten. Für Eric war die Sendung damit dennoch zu Ende. Bei seinem Abschied durfte er jedoch noch eine wichtige Aufgabe übernehmen und zwei Kandidatinnen auswählen, die zur Dschungelprüfung antreten sollten. Er entschied sich für Elena Miras und Georgina Fleur. Beide mussten somit gegeneinander antreten. Mit dem, was noch VOR der Prüfung passiert ist, hätte aber wohl kaum jemand gerechnet.