Elena Miras: Überraschende Baby-Beichte! Plötzlich geht alles ganz schnell

Elena wünscht sich weitere Kinder

Während einer Fragerunde möchte ein Fan wissen, wie viele Kinder Elena und Leandro sich wünschen. "Ich denke zwei", antwortet die 30-Jährige prompt. Ihr Freund hat ihr eben so richtig den Kopf verdreht! Da ist es kein Wunder, dass sie schon fleißig an ihrer gemeinsamen Zukunft basteln...

Ein anderer User will in Erfahrung bringen, was Leandro eigentlich so besonders macht. Und plötzlich kommt Elena aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Seine einzigartige Art, liebevoll, weiß, worauf es im Leben ankommt, loyal, ehrlich, direkt, sein Aussehen, sein Charakter, seine positive Art, seine Liebe zu Aylen und noch so viel mehr."

Hach! Da schwebt aber jemand auf Wolke sieben...

