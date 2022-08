Elena Miras & Freund Leandro: Swinger-Beichte!

Ehrliche Beziehungs-Beichte

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan beispielsweise wissen, ob Swingen gut für die Beziehung sein könnte. "Denke, das muss jeder für sich selber entscheiden", so Elena. "Ich persönlich stehe nicht auf sowas. Würde meinen Partner nicht teilen wollen."

Ein anderer User möchte in Erfahrung bringen, was die dunkelhaarige TV-Schönheit gemacht hätte, wenn ihre Eltern Leandro nicht akzeptiert hätten. "Man kann ihn nur lieben und mögen", ist sich die 30-Jährige sicher. "Abgesehen davon möchten meine Eltern nur das Beste für mich und wenn ich das so empfinde, akzeptieren sie es auch."

Perfekt ist die Beziehung des Pärchens allerdings nicht. Auch, wenn es manchmal so aussieht! "Gibt es überhaupt eine perfekte Beziehung?", will Elena von ihren Fans wissen. "Ich glaube, jede Beziehung hat ihre Probleme. Es kommt immer darauf an, wie man damit umgeht und sich findet..."

