Elena Miras: Abnehm-Schock! So viel verlor sie in einer Woche

Wie bitter dieser Gewichtsverlust für die Mutter der kleinen Aylen ist, macht sie dann noch einmal deutlich: "Kennt ihr das, wenn ihr einfach mal Vollgas gebt beim Training? Ihr trainiert 3 Mal die Woche und in einer Woche ist einfach alles weg, was man trainiert hat. Der Körper ist einfach so undankbar." Doch die 30-Jährige lässt sich davon nicht unterkriegen und will nach ihrem anstehenden Urlaub wieder richtig durchstarten: "Dann gibt's auf jeden Fall keine Ausnahmen mehr".

Im TV sorgte Elena Miras schon des Öfteren für Furore. Mit wem sie sich bereits anlegte, erfährst du im Video: