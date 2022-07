Elena Miras & Mike Heiter: Sie macht es offiziell! Damit hat keiner gerechnet

Elena platzt der Kragen

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Mike noch Kontakt zu Töchterchen Aylen hat und sie sehen darf. "Dieses Thema hat absolut nichts auf Instagram verloren", feuert Elena prompt. "Aus Fehlern lernt man. Ich denke an Aylen und werde sowas nie wieder tun. Somit ist dieses Thema abgeschlossen, hier auf Instagram. Also bitte stellt mir diesbezüglich keine Fragen, denn es wird nie eine Antwort kommen."

Kurz nach der Trennung von Elena und Mike hätte wohl niemand damit gerechnet, dass die beiden Sturköpfe es schaffen, ihren Streit nicht mehr öffentlich auszutragen. Bleibt zu hoffen, dass ihre Probleme auch weiterhin nur privat geklärt werden...