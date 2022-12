Elena Miras & Mike Heiter: Weihnachts-Drama um Tochter Aylen

Auf Instagram berichtete Mike Heiter in Vergangenheit bereits davon, wie wenig er seine Tochter Aylen zu Gesicht bekommt. Klar, dass die Distanz in dieser Hinsicht eine Rolle spielt - immerhin wohnt die Kleine bei Mama Elena Miras in der Schweiz - dennoch scheint auch das Verhältnis zwischen den Eltern ein ausschlaggebender Punkt zu sein. Auch jetzt, zwei Jahre nach der Trennung, hat sich Elenas Meinung zu ihrem Ex wohl noch nicht geändert. In einer Instagram-Fragerunde machte Mike nun seinem Frust Luft, als ihn ein Fan fragte, was Aylen von ihm zu Weihnachten bekommen würde: