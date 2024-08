Elena Miras: Zusammenbruch! Wirft sie jetzt das Handtuch?

Elena Miras (32) kann nicht mehr. Die Allstars-Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" hat bereits für ordentlich viel Drama gesorgt, was die eigentlich sonst so schlagfertige Ex von Mike Heiter (32) an Tag zwölf nun auch eingeholt hat: Elena sitzt im Dschungeltelefon und bricht weinend zusammen. Wirft sie jetzt das Handtuch?