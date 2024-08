Hanka Rackwitz: Abrechnung mit Danni Büchner! "Man muss Kinder nicht durchs Fernsehen ernähren"

Nach ihrem Dschungelcamp-Exit sprach Hanka mit uns offen über die Hintergründe ihres Auszugs: "Das Ende war für mich in dem Einzug von Elena begründet. Da wusste ich, dass ich es nicht mehr schaffe. Das hat aber gar nichts mit Elena zu tun. Wahrscheinlich bin ich da ein bisschen neidisch, sie ist wunderschön und perfekt – die hat halt wirklich eine Gabe. Das sind ja alle Vollprofis. Medienprofis. Die haben alle vorher Fernsehen gemacht und wenn man Leute aus dem Fernsehen sieht, denkt man, man kennt sie. Zum Beispiel Elena mochte ich immer im Fernsehen." Trotz ihres letzten Streits in Folge 7 ist Hanka der einstigen "Love Island"-Kandidatin, Elena Miras (32), gegenüber wohl noch immer wohl gesonnen.

Andere Mitcamper haben da weniger Glück. "Mola, der weiß ja alles, der ist mit der Redaktion so eng und er weiß, wie was geschnitten wird", spottet Hanke über den einstigen VIVA-Moderatoren Mola Adebisi (51) und holt noch weiter aus: "Thorsten Legat (55), der immer so getan hat, als müsste er ins Sprechzimmer gehen und könnte uns dann eine Cremetorte organisieren." Zu viel Heuchelei für Hanka! "Das war so furchtbar", ist ihr Fazit.

Doch vor allem eine ist der ausgeschiedenen Dschungelcamperin im Kopf geblieben – Daniela Büchner. "Ich weiß noch genau, als Danni Büchner und die zwei anderen Mädels, mit ihren schönen Figuren, auf den Steinen saßen, und sie erzählt hat, dass sie als Löwen-Mutti alles für ihre Kinder macht – diese ganzen schrecklichen Fernseh-Formate auf sich nimmt – da habe ich sie einfach mal gefragt: 'Danni, was hast du eigentlich mal gelernt? Was ist dein Beruf?'" Für Hanka waren die Aussagen von Daniela Büchner eine große "Inszenierung". Sie findet harte Worte für die Witwe von Jens Büchner (†49) und fügt hinzu: "Man muss Kinder nicht durchs Fernsehen ernähren. Wenn man sich dann so als Held hinstellt ... naja."