Slim Shady thront nicht nur an der Spitze der kommerziell erfolgreichsten Rapper des 21. Jahrhunderts, sondern sitzt auch auf einem Vermögen in Millionen-Höhe. Wie reich ist Eminem wirklich?

Mit einer preisträchtigen Performance seines Welthits „Lose Yourself“ sicherte sich bei den „ “ 2020 als erster Rapper Standing-Ovations aus . 17 Jahre nach seiner eigenen "Oscar"-Nominierung 2003 beweist der Musiker mit 47 Jahren, was er in Sachen Hip-Hop noch immer auf dem Kasten hat. Auch wenn es in letzter Zeit still geworden ist um den einst skandalträchtigen Rapper aus Detroit, zählt Eminem nach 150 Millionen verkauften Tonträgern auch heute zu den bestverdienenden Musikern unserer Zeit. Wie hoch ist das Vermögen, auf dem Slim Shady seinen Hip-Hop-Thron errichtet hat?

Eminems Herkunft und seine Familie

Er kam von ganz unten und thront heute an der Spitze der Musikindustrie! Dabei sah Eminems Zukunft längst nicht immer so rosig und erfolgsversprechend wie heute aus. Aus einfachsten Verhältnissen stammend prägten ein fehlender Vater, ständige Umzüge und Prügeleien die Kindheit von Marshall Bruce Mathers III. Immer wieder zieren gravierende Rückschläge die Laufbahn des weißen Jungen aus Detroit. Sein Onkel, der zum Vaterersatz und Vorbild des jungen Eminems avancierte, bereitete seinem Leben 1991 mit einer Schrotflinte ein grausames Ende. Doch statt auf der Straße verarbeitete der Teenie sein schweres Schicksal in der Musik. Der Erfolgsproduzent Dr. Dre öffnete dem 25-Jährigen 1997 mit „The Slim Shady LP“ die Tür in das hartumkämpfte Rap-Business.

Eminem: Seine Tochter ist heute erfolgreiche Influencerin!

Eminem: So hoch ist sein Vermögen heute

Heute hat Slim Shady sage und schreibe 115 Millionen Alben und 120 Millionen Singles rund um den Globus verkauft. Mit einem geschätzten Vermögen von 205 Millionen Euro gilt Eminem heute als der kommerziell erfolgreichste Musiker des frühen 21. Jahrhunderts. Und sein Vermögen wächst stetig weiter! Auch heute noch verdient der Skandalrapper aus Detroit jährlich rund 20 Millionen US-Dollar. Um seine eigene Karriere anzukurbeln, rief der Rapper bereits zur Jahrtausendwende mehrere Unternehmen zur Promotion seiner eigenen Musik ins Leben. So standen bei dem 1999 gegründeten Hip-Hop-Label „Shady Records“ neben Rap-Mogul auch zahlreiche weitere Größen der Szene unter Vertrag.

Auf dem "Walk of Fame" sind Dr. Dre, 50 Cent und Eminem 2020 wiedervereint Foto: Getty Images

Mit lukrativen Werbedeal steigert Eminem sein Vermögen

Nebenbei steigert der Rapper sein wachsendes Vermögen ab und an mit lukrativen Werbedeals. Als Werbegesicht für "Chrysler 200" oder "Lipton Brisk Eistee" brachte Eminem den Firmen nicht nur Gewinne in Millionenhöhe ein, sondern kassierte auch selbst eine Gage von einer Million. Mit einer Mischung aus Skandalen und preisgekröntem Rap verschafft sich Eminem eine anhaltend große Audienz. Zuletzt sorgte der Rapper 2017 bei den "BET Hip-Hop " mit einem verbalen Angriff gegen Präsident Trump für einen Aufschrei. Doch seinen Einnahmen hat es trotzdem nicht geschadet, denn alleine im Jahr 2019 konnte sich Eminem über sage und schreibe 50 Millionen US-Dollar Verdienst freuen. Sein Vermögensberg scheint auch ohne neue Alben weiter zu wachsen. Seine Fans würden sich trotzdem über eine neue Single vom König des Hip-Hops freuen!

Statt Rap-Performance begeisterten bei den "Oscars" 2019 eher die Outfits: