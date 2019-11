Reddit this

Sabrina Setlur: Was macht die rappende Schwester S heute?

In den 90ern war die deutsche Rapperin Sabrina Setlur die weibliche Antwort auf alle musikalischen Fragen. Mit Rap-Hits wie „Du liebst mich nicht“ oder „Ja klar“ sprach die Deutsch-Inderin einer ganzen Generation an jungen Erwachsenen aus der Seele. Den Rap hat Schwester S heute hinter sich gelassen, doch dafür ist sie auf der großen Leinwand zu bewundern.

In den 90ern rappte sich Sabrina Setlur alias Schwester S in unsere Herzen

In den 90er Jahren avancierte zum Inbegriff des deutschen Raps. Mit ihrem frechen Sprechgesang revolutionierte die Frankfurterin mit indischen Wurzeln die männlich dominierte Rap-Szene der Zeit. Mehr als zwei Millionen verkaufte Tonträger, zwei „ECHO“ und einen „Cometen“ später gilt Sabrina Setlur längst als erfolgreichste deutschsprachige Interpretin ihres Kalibers. Nach zehn Jahren war trotzdem Schluss und die brünette Schönheit verschwand von der Bildfläche. Heute hat die Künstlerin längst einen Plan B geschmiedet. Und der scheint aufzugehen.

Beim deutschen Musikautorenpreis 2019 zeigt sich die Rapperin Sabrina Setlur heute gereift und erwachsen, aber noch immer faltenfrei Foto: Wenn

Sabrina Setlur wird zu Schwester S

Als Tochter indischer Einwanderer wird die brünette Schönheit 1974 in Frankfurt am Main geboren. Schon auf der Schulbank begegnete Sabrina Setlur dem späteren Musikproduzenten und Label-Gründer Thomas Hofmann. Statt ihr angefangenes BWL-Studium zu beenden, entscheidet sich die Deutsch-Inderin Anfang der 90er für einen Plattenvertrag in dessen Label „Pelham Power Productions“ (3P). 1995 nimmt Sabrina Setlurs Karriere mit „Hier kommt die Schwester“ und „Ja Klar“ ihren Anfang.

Während das erste Album, welches die Rapperin unter dem Pseudonym „Schwester S“ veröffentlicht, 1995 noch auf Platz fünf der Musikcharts stecken bleibt, macht Sabrina Setlur mit ihrem zweiten Album alles richtig. 44 Wochen hält sich das Album „Die neue S-Klasse“ (1997) auf Platz Eins der Charts, nicht weniger als zwei Millionen Tonträger verkauft die Durchstarterin in dieser Zeit. Insbesondere ihr Rap-Titel „Du liebst mich nicht“ wird 1997 zur Hymne einer ganzen Generation werdender Erwachsener.

Nach der Jahrtausendwende ebbt der Hype um Schwester S ab. Als 2008 eine Tour auf Grund mangelnder Nachfrage abgesagt werden muss, hat die Frankfurter Rapperin bereits zwölf Jahre im Musikbusiness hinter sich.

Heute ist Sabrina Setlur im deutschen TV zu Hause

Wie so viele ihrer ehemaligen Kollegen tingelt Sabrina Setlur seither durch die deutsche Fernsehlandschaft. In der Sat.1-Sendung „Die Promi-Singles – Traumfrau sucht Mann“ begibt sich die hübsche Rapperin 2009 auf die Suche nach der Liebe ihres Lebens, bei steht sie 2014 für „Grill den Henssler“ vor der Kamera und für „Promi-Shopping“ räumt sie 2015 den Titel ab. Auf der Suche nach medialer Präsenz, klappert Sabrina Setlur diverse deutsche -Formate ab. Und die Rechnung des Promi-Sternchens scheint aufzugehen, denn 2018 ist die Schauspielerin mit einer Rolle als Plattenchefin in „Verpiss dich, Schneewittchen“ neben dem deutsch-türkischen Comedian erstmals auf der Kinoleinwand zu sehen.

Doch das ist noch längst nicht alles, denn darüber hinaus ist die brünette Schönheit heute als Veranstaltungsorganisatorin und Showmoderatorin erfolgreich. Auch auf hat sich Sabrina Setlur einen Namen gemacht. Mit ihren über 36.000 Tausend Followern, zu denen auch Promi-Damen wie oder gehören, teilt die Influencerin mehrmals wöchentlich private Auszüge aus ihrem Leben.

Während Sabrina Setlur beruflich heute ganz neue Wege geht, hat sich die Mittvierzigerin äußerlich seit den 90er Jahren kaum verändert. Mit durchtrainiertem Body und faltenfreier Haut strahlt die Rapperin in die Kamera. Frisurentechnisch hat sich einiges getan, mal blond, mal brünett, nur bloß nicht langweilig, das war schon immer das Motto von Schwester S.

Sabrina Setlur: Affäre mit Boris Becker

Nicht nur musikalisch, sondern auch in Liebesfragen ist es mittlerweile ruhig geworden um die Frankfurterin, denn ihr Privatleben schützt Sabrina Setlur heute bewusst vor den Augen der Öffentlichkeit. Ende der 90er landete Sabrina Setlur auf Grund einer 70 Tage andauernden Affäre mit der Tennislegende unverhofft in den Schlagzeilen. Heute blickt die Mittvierzigerin kritisch auf die damaligen Ereignisse: „Diese Beziehung war für mich eine Grenzerfahrung. Ich stand plötzlich in der Zeitung, und zwar nicht wegen meines Jobs, sondern nur, weil wir zusammen waren.“

Mit einer Affäre mit Boris Becker erweckte Sabrina Setlur Ende der 90er ungewollt große Aufmerksamkeit Foto: Getty Images

Trotz aller Vorkommnisse wagt die Rapperin 2009 noch einmal den Versuch sich einen Liebsten im Fernsehen zu angeln. Doch statt einem Traummann bringt die Teilnahme an der Show „Die Promi-Singles – Traumfrau sucht Mann“ der brünetten Schönheit mit den indischen Wurzeln lediglich miese Einschaltquoten ein. Mittlerweile hat die einst knallharte Rapperin ihr Herz trotzdem verschenkt. Der Glückliche läuft auf vier Beinen und hat ein wuscheliges Fell! Sabrina Setlur und ihr Hund Kenzo sind heute unzertrennlich. So verrät die Hundemutti: "Danke dir Kenzobaby, dass du vor zehn Jahren in mein Leben getreten bist. Ich liebe dich zum Mond und zurück." Ob da überhaupt ein Mann dazwischenkommen kann?

