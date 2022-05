Emmy Russ: Im Bett mit dem Ex von Cora Schumacher!

Mit diesen Szenen hätten wohl die wenigsten gerechnet. Der ehemalige Profi-Handballer und Modedesigner Eric Sindermann ist jetzt unter die Musiker gegangen. Nach seinen Auftritten in Reality-TV-Formaten wie "Ex on the Beach" und "Promi Big Brother" versucht sich der 33-Jährige nun als Rapper und veröffentlichte jetzt seinen ersten Song "Wollte immer Promi sein" inklusive Musikvideo. Darin offenbart er seine lange Liste an Frauen, mit denen er schon im Bett war. Die Neuste im Bunde? Reality-Sternchen Emmy Russ.