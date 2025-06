Enttäuscht? Joachim Llambi wurde schon während Profi-Challenge deutlich! Das sagt er jetzt zu den Gewinnern

Und weiter: "Wir hatten jetzt schon drei sensationelle Paare, aber ich muss das sagen, sorry - ich mach' ja aus meinem Herzen keine Mördergrube, aber die Nummer hat mich hier komplett geflasht und mitgenommen", so Joachim Llambi emotional wie selten zuvor. Dass das Duo selbst den Slow-Foxtrott in ihrer Performance unterbekommen habe, sei spektakulär.