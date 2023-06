Eric Sindermann: Harte Worte! Jetzt packt er über das Sommerhaus aus

Eric Sindermann machte vor allem mit seinem Verhalten in der letzten Staffel "Das Sommerhaus der Stars" auf sich aufmerksam. Die ständigen Streitereien mit seiner Ex Katharina Hambüchen und die Trennung im TV sorgten ordentlich für Diskussionen unter den Fans. Nun will es Eric jedoch allen zeigen, dass er auch anders kann. Im neuen Reality-Daily-Soap-Format "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" - ab 12. Juni, Montag bis Freitag um 17:05 Uhr, bei RTLZWEI - wird er seine zwei Gesichter zeigen, wie er jetzt in unserem Exklusiv-Interview anteaserte. Außerdem packte er aus, was er heute zu seiner und zur neuen Staffel "Sommerhaus der Stars" zu sagen hat.