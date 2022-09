Eric Sindermann & Katha: Unglaubliche Vorwürfe! Jetzt mischt sich Kumpel Ingo ein

Doch es wird noch merkwürdiger. Angeblich wollte Katha Ingo ins Bett kriegen. "Du hast mich ja auch gefragt. 'Eric hat ja leider keine Zeit, mich ordentlich durchzubuttern.' Wenn ich jetzt keine Frau gehabt hätte, hättest du mich dann auch angemacht? So wie du es angedeutet hast." Was an Ingos Vorwürfen dran ist? Unklar...

Welche Paare haben sich noch nach dem "Sommerhaus der Stars" getrennt? Das erfahrt ihr im Video: