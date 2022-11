Eric Sindermann & Katharina Hambuechen: Schock! Katha wird von Eric bedroht

In der letzten Staffel vom "Sommerhaus der Stars" gab es jede Menge Drama rund um den ehemaligen "Ex on the Beach"-Kandidaten Eric Sindermann und seine Freundin Katharina Hambuechen. Auch nach dem Sommerhaus ist die Situation zwischen den beiden immer wieder eskaliert und das Paar trennte sich direkt im Anschluss.

Erst vor Kurzem beichtete Katha, dass sie sich mittlerweile sogar in Therapie befinde, um die letzten Monate besser verarbeiten zu können. Jetzt der nächste Schock: Eric soll Katha scheinbar bedroht haben, weswegen die 27-Jährige sogar umziehen musste!

