Eric Stehfest: Heiße Küsse mit einem anderen Mann! Ehefrau Edith packt aus

Deshalb ist es auch nicht überraschend, dass die beiden nun zum Screening eines neuen Formats eingeladen wurden, das es wirklich in sich hat. "In dem Format geht es darum, dass Paare eine sexuelle Fantasie ausleben, also den Weg dahin gehen. Was wäre denn deine?", fragt Eric seine Ehefrau ganz direkt.

"Soll ich das sagen?", fragt Edith und lacht nervös. Doch dann kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: "Ich würde mir wünschen, dass Eric einen Mann küsst und vielleicht auch ein bisschen mehr und ich dabei sein darf!"

Ob Eric sich darauf wohl einlassen wird?