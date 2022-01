Eric Stehfest: Nach Mega-Aufstand - Jetzt packt seine Frau Edith aus!

"Der Mann macht mich mal wieder fertig! Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet", gibt Edith im Interview bei "Die Stunde danach" zu. Trotzdem steht sie voll und ganz hinter ihrem Ehemann. "Er ist krass konsequent. Er nimmt es in Kauf, dass er von ganz vielen gehasst wird aufgrund der sehr strikten Entscheidung von ihm. Aber er zieht durch. Er nimmt kein Essen an. Ich weiß, er hat diesen Weg gewählt, weil er keinen anderen mehr gesehen hat und gesagt hat: 'Hier läuft was richtig schief und ich muss da jetzt drauf aufmerksam machen.' (...) Er hat so krass Rückgrat bewiesen. Darauf bin ich schon stolz!"

Ob der Zoff zwischen Eric und seinen Mitcampern in die nächste Runde geht? Oder sie sich endlich aussprechen werden? Das erfahren wir heute Abend bei RTL...

