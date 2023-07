Eric & Edith Stehfest: Kryptische Zeilen! Diese Worte lassen ihre Fans aufhorchen

Für Eric und Edith Stehfest könnte es momentan kaum besser laufen. Die beiden haben in diesem Jahr an den Dreharbeiten für das "Sommerhaus der Stars" teilgenommen und es scheint ihrer Beziehung nicht geschadet zu haben. Ganz im Gegenteil! Auf Instagram zeigen die beiden sich immer noch total verliebt ineinander. Auch die Kritik ihrer Fans kann ihnen nichts anhaben. Als bekannt wurde, dass Eric und Edith an der Show teilnehmen, mussten sie sich im Netz zunächst heftig für ihre offene Art beschimpfen lassen. Doch davon lassen sie sich nicht beirren...