Eros Ramazzotti: Liebes-Beichte kurz vor Weihnachten!

Seine Kinder stehen für Eros Ramazzotti immer an erster Stelle! Neben seiner ältesten Tochter Aurora, hat der Sänger mit seiner Ex Marica Pellegrinelli noch die beiden Kinder Raffaela Maria Ramazzotti und Gabrio Tullio Ramazzotti. In seiner Rolle als Vater geht der 59-Jährige sichtlich auf. Aber wie sieht es aktuell in seinem Liebesleben aus? Im Interview in der italienischen TV-Show "Domenice In" gibt der 3-Fach-Papa ein ehrliches Update: