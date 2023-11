Es ist aus!: "RTL Zwei" stellt deutsche Kultserie ein

Auf Instagram gab "Köln 50667" das Aus der Sendung bekannt: "'Köln 50667'wird es bald nicht mehr geben. Die Produktion unserer langjährigen Daily Soap wird eingestellt", lautet das Statement.

Es gebe jedoch noch ein kleines Trostpflaster: "Wir drehen aktuell noch neue Folgen, ihr habt also noch zahlreiche Sendestunden mit euren Lieblingen von "Köln 50667"! Die letzte Episode wird voraussichtlich im Frühsommer ausgestrahlt. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr uns bis zum Ende begleitet", so die Macher der Sendung

Eingefleischte Fans des Formats meinen den Grund für das Serien-Aus zu kennen: "Hätte man es beim alten Format belassen, mit den alten Charakteren dann hätte man dieses Problem jetzt nicht", "Das tut mir leid für die neuen Darsteller, aber Köln 50667 war schon lange nicht mehr so gut wie am Anfang mit Alex, Maike, Anna, Kevin, Jack etc. Das waren noch tolle Zeiten", oder "Nachdem die alte Besetzung verschwand, habe ich es eh nicht mehr geguckt", lautet der Tenor auf Instagram.