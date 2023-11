Estefania Wollny: Drama vor ihrem ersten Konzert! Plötzlich bricht sie in Tränen aus

Estefania Wollnys größter Traum ist eine Karriere als Sängerin. Sie schaffte es in der Vergangenheit bereits bei "DSDS" in den Recall und durfte im "Fernsehgarten" auftreten. In der neuen Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" steht ihr erstes eigenes Konzert an. Doch nicht alles läuft wie geplant...