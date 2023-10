Peter Wollny: Stress in Ratheim! "Das ist nicht mehr normal"

Doch aufgeben kommt für den dreifachen Familienvater nicht in die Tüte. "Wie sagt man immer so schön, was man nicht alles für die Kinder tut und immer weiter auf der Leiter. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, bei diesem herrlichen Wetter da draußen. Ich könnt einfach nur kotzen, das ist nicht mehr normal. Aber das spielt mir auch ganz gut in den Karten, weil bei Regenwetter muss ich auch nicht draußen unbedingt rumrennen." Lässt sich nur hoffen, dass die Bauarbeiten schnell über die Bühne gehen und sich Peter danach endlich etwas erholen kann...