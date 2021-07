Estefania Wollny: Große Baby-Freude!

Vor wenigen Wochen sind Sarafina und Peter Wollny zum ersten Mal Eltern von Zwillingen geworden. Wegen Komplikationen mussten die beiden bereits in der 30. Woche per Not-Kaiserschnitt geholt werden. Aktuell erholen sich Casey und Emory noch auf der Frühchenstation im Krankenhaus. Außer den beiden Eltern durfte die Zwillinge noch kein Familienmitglied besuchen. Dabei freut sich Estefania schon so sehr auf ihre Neffen...