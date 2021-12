Estefania Wollny: Jetzt lüftet sie ihr süßes Geheimnis - Jetzt sollen es alle wissen!

Wie nun bekannt gegeben wurde, überrascht Estefania ihre Fans zum Jahresende erneut mit einem weiteren Musikwerk, welches aus ihrer Feder entsprungen ist. Mit "Zu Spät" will sie nochmal die Charts stürmen und an ihrer alten Erfolge anknüpfen. Über ihre Arbeit offenbart Estefania: "Das Thema Liebe begleitet mich in allen Songs und es freut mich so sehr, dass sich so viele Menschen in den Geschichten und Erlebnissen wiederfinden, weil sie ähnliches durchlebt haben. 'Zu spät' ist ein besonderer Song für mich, weil ich überzeugt bin, dass es wichtig ist für die Dinge zu kämpfen, die einen viel bedeuten." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Estefania hat wieder alles gegeben, um ihre Community glücklich zu machen! Wie das Lied wohl bei ihren Anhängern ankommt? Wir können gespannt sein...