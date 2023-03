Estefania Wollny: Knallharte Abrechnung! Ihr platzt der Kragen

Estefania Wollny verlor in den letzten Jahren einiges an Gewicht. Laut eigenen Aussagen waren es im letzten Jahr ganz 20 Kilo, die die 21-Jährige abnahm. Und obwohl die Tochter von Silvia Wollny längst verriet, wie sie das geschafft hat, kamen im Netz trotzdem immer wieder zahlreiche Spekulationen auf, was wohl ihr Abnehm-Geheimnis gewesen sein soll: Von Magenband bis Diät-Pillen war alles dabei.

Aber damit nicht gut: Eine Firma fing sogar an, mit Vorher-Nachher-Bildern von Estefania zu werben und behauptete, sie habe durch ihre Kapseln und Tabletten abgenommen. "Das stimmt nicht!", betonte sie schon vor mehreren Wochen.