Estefania Wollny: Starke Schmerzen! Sie muss ins Krankenhaus

"Mir geht es nicht so gut. Deswegen war es die letzten Tage auch etwas ruhiger", berichtet Estefania jetzt ihren Followern in ihrer Story. "Ich habe extrem mit Zahnschmerzen im oberen Bereich zu tun. Dadurch sind meine Lymphknoten auch voll angeschwollen. Ich kann nicht schlucken. Das Reden tut mir auch je nach Tonlage echt weg." Ohje, das hört sich ja gar nicht gut an! Estefania hat gleich einen Termin in der Zahnklinik ausgemacht. "Ich hoffe, dass sie mir da schnell helfen können. Ich habe das echt schon ein paar Tage und es ist gar kein geiles Gefühl." Wir drücken die Daumen, dass es ihr nach dem Arztbesuch bald besser geht...