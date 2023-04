Eva Benetatou: Abrechnung mit Ex Chris Broy! SIE war der wahre Trennungsgrund

Chris nahm 2021 ebenfalls an der RTLZWEI-Sendung "Kampf der Realitystars" teil. War damals noch mit Eva verlobt, sie saß im 6. Monat schwanger Zuhause. Während der Dreharbeiten in Thailand traf Chris dann Mitstreiterin Jenefer Riili. Von Anfang an verstanden sich die beiden super. Das gefiel Chris' schwangeren Verlobten, die Zuhause auf ihn wartete natürlich gar nicht.

Jetzt rechnet Eva knallhart mit ihrem Ex UND Jenefer ab! "Ich war damals im 6. Monat schwanger, wir waren verlobt. Nach seiner Teilnahme kam er nach Hause und war wie ausgewechselt. Er war ein Eisblock. Nicht der Chris, in den ich mich verliebt habe!", erzählt sie in der neusten Folge von "Kampf der Realitystars" ihren Mitstreitern. "Chris und ich haben uns eigentlich durch dieses Format hier getrennt. Er ist hier her, war sechs Wochen weg. Ich war nur am Heulen und wusste, er hat sich in eine andere Frau verguckt. Ich wusste, es war sie", heißt es weiter. Damit meint Eva Jenefer Riili. "Ich wusste, es ist diese Frau. Ich wusste, dass er sich in sie verliebt hat.", betont sie.

Chris und Jenefer bestreiten dies zwar, doch Eva ist der festen Überzeugung, dass zwischen ihnen etwas lief. Damit steht wohl Aussage gegen Aussage...

