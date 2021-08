Eva Benetatou: "Chris und ich nähern uns gerade wieder an"

Was ist nur bei Chris Broy und Eva Benetatou los? Seit ihrer Trennung sind die beiden nicht sonderlich gut aufeinander zu sprechen. Die dunkelhaarige Schönheit glaubt, dass ihr Ex sich in seine "Kampf der Realitystars"-Mitstreiterin Jenefer Riili verguckt hat. Diese bekommt deshalb zahlreiche Hassnachrichten und sogar Morddrohungen. Nun rudert Eva überraschend zurück und verrät auf Instagram, dass sie sich Chris derzeit wieder annähert...