Michael Wendler: Geld-Drama! Er bettelt um Unterstützung

Seit Michael Wendler seinen "DSDS"-Job an den Nagel gehängt hat, will niemand mehr mit ihm zusammenarbeiten. TV-Auftritte gehören schon lange der Vergangenheit an. Und auch die Werbeeinnahmen von Ehefrau Laura Müller fallen weg. Viele Firmen schrecken davor zurück, die beiden anzuheuern. Die Gründe sind offensichtlich: Der "Sie liebt den DJ"-Interpret verbreitet Verschwörungstheorien und seine Ehefrau steht auch weiterhin zu ihm. Trotzdem muss irgendwie Geld in die Kasse gespült werden...