Eva Benetatou & Chris Broy: Mega-Ärger! Jetzt geht es um Baby George

Eva spricht Klartext

Obwohl das Paar sich mittlerweile irgendwie arrangiert hat, gibt es immer noch ein Thema, das für Ärger sorgt: Der kleine George darf nicht bei Papa Chris übernachten! Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, ab wann es für sie in Ordnung wäre. "Dafür gibt es keine Zeitangaben oder einen perfekten Zeitpunkt für mich. Wenn mein Bauchgefühl es zulässt, mein Sohn so weit ist und ich mehr vertrauen habe", erklärt die 30-Jährige.

"Ich lasse mein Kind doch nicht leiden, nur weil der Papa ihn über Nacht bei sich haben möchte. Das ist eine Sache zwischen uns Eltern und an erster Stelle geht es hier um das Wohlbefinden des Kindes. Er ist noch nicht so weit! PUNKT", poltert sie weiter.

