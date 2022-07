Eva Benetatou: Bittere Vorwürfe! Es bricht ihr das Herz

Evas Fans sind enttäuscht

"Der Umzug steht an, eventuell Urlaub, Bürokram. Mir wächst alles ein wenig über den Kopf, daher würde ich am liebsten vor all dem Stress flüchten" gesteht Eva nun geknickt in ihrer Instagram-Story. Ihren Fans ist natürlich aufgefallen, dass sie nicht mehr so präsent ist. "Mich haben Nachrichten erreicht, die ich ein bisschen traurig fand. Mir wurde gesagt, dass ich so eine Distanz halte und das muss ganz schnell geändert werden.

Dabei habe Eva sich eigentlich gar nicht bewusst von ihren Followern distanziert. "Es steht einfach sehr viel an, was mich teilweise auch belastet und ich habe eben auch meinen Sohn, der mein Handy entweder gerne mal wegwirft oder es für sich behalten will", verrät sie. Dafür haben ihre Anhänger sicherlich Verständnis!