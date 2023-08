Evelyn Burdecki & Laura Wontorra: Im TV! "Ich will knutschen. Jetzt!"

Huch, was geht denn da zwischen Evelyn Burdecki und Laura Wontorra? In der kommenden Folge von "Grill den Henssler Sommer-Special" am Sonntag, 13. August 2023 geht es auf der Seebühne in Magdeburg ziemlich heiß her! Gemeinsam mit "Tokio Hotel"-Schlagzeuger Gustav Schäfer und Livestreamer Knossi tritt Reality-Sternchen Evelyn Burdecki unter der Leitung von Sterne-Koch Alexander Wulf gegen Steffen Henssler an. Doch auf's Kochen konzentriert sich die 34-Jährige eher weniger...