Ex-"Bergretter" Martin Gruber: TV-Hammer! In dieser Serie ist er ab Freitag zu sehen

An diesem Freitag wird eine neue Folge "SOKO Wien" über die Mattscheiben in den heimischen Wohnzimmern flimmern. Und ein neues, dennoch überaus bekanntes Gesicht ist mit von der Partie: Martin Gruber! Ab dem 27. Oktober wird er die Rolle des Kommissars Carl Ribarski übernehmen, die zuvor vom Schauspieler Stefan Jürgens verkörpert wurde. In einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur erklärt Martin Gruber: "Stefan Jürgens hat die Rolle des deutschen Kommissars Carl Ribarski 14 Jahre lang geprägt und gespielt. Er war mitunter das Gesicht dieser Serie." Weiter fügte er ehrfürchtig hinzu: "Durch seinen Ausstieg hinterlässt er natürlich große Fußstapfen, in die ich gar nicht steigen will, weil ich sie sowieso nicht füllen kann."

Dieser Wechsel ist auch für die Zuschauer ein ungewohnter Anblick, und das ist auch dem "SOKO Wien"-Neuling Martin Gruber bewusst: "Die Autoren haben meine Figur auch sehr zaghaft eingeführt und sie 16 Folgen lang immer mal wieder kurz auftauchen lassen. So hatten die Zuschauer die Möglichkeit, sich an mich zu gewöhnen und mich und meine Rolle kennenzulernen." Ob dieses Vorhaben erfolgreich war, wird sich in den kommenden Folgen von "SOKO Wien" zeigen!