Ex on the Beach: "Er hat eine andere gef***t!" Vanessa rechnet mit Max ab

In der Sendung bandelte Vanessa mit Max an. Die beiden wollten sich auch ohne Kameras weiter kennenlernen. Doch sie wurde bitter enttäuscht! "Er hat eine andere gef***t. Das ist der Grund, warum ich keinen Bock mehr auf ihn hatte. So eine Respektlosigkeit gebe ich mir nicht", schimpft Vanessa jetzt in ihrer Instagram-Story. "In einer Kennlernphase macht man sowas nicht. Wie kommst du auf die Idee eine andere zu f***en?! Das ist doch nicht normal."

Sex hatten die beiden zu dem Zeitpunkt noch keinen gehabt. "Ja, du hast von mir keine Intimität bekommen. Ich wollte am Anfang nicht. Ich bin da nicht so schnell", gibt die brünette Beauty zu. "Dann kam das aber auch relativ schnell mit der anderen raus. Ich war einfach nur noch angeekelt. Wir Frauen haben so einen Scheiß nicht verdient!"