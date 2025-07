Nach "Ex on the Beach"-Liebeschaos mit Marta: Wer ist die neue Frau an Marc-Robins Seite?

Bei "Ex on the Beach" wirkte es zunächst so, als hätten Marc-Robin Wenz und Marta Dobrowolska ihr Liebesglück gefunden. Gemeinsam verließen sie die Villa – verliebt, vielversprechend und voller Hoffnung auf ein echtes Happy End. Doch kaum in der Realität angekommen, zerplatzte die Romanze schneller als gedacht. Was folgte, war ein wochenlanges Hin und Her mit Vorwürfen, Affären – und Gerüchten um eine neue Frau an Marc-Robins Seite.