Felix & Miriam Neureuther: Sie will weg! Steht ihre Ehe vor dem Aus?

Für Ex-Skirennläufer Felix Neureuther war immer klar, dass die drei gemeinsamen Kinder Matilda, Leo und Lotta zu Hause in Garmisch-Partenkirchen aufwachsen. Miriam allerdings träumt von ihrem Sehnsuchtsort Norwegen. Die Ex-Biathletin hat Wurzeln dort. Ihr Lieblingsplatz ist die Blockhütte der Großeltern in Vinstra bei Lillehammer, ihre Mutter Siv Gössner kommt aus der Nähe von Oslo.

Miriams Herzenswunsch ist es, für einige Monate in das skandinavische Land im hohen Norden zu ziehen. "Es wäre ein Riesengeschenk an unsere Kinder. Das wäre eine so irre Chance, ihnen eine zweite Sprache beizubringen", verriet sie im Podcast "Spotlight". Doch Felix spielt nicht mit. Der Grund: Es sei "zeitlich schwierig, er hat hier so viel zu tun mit seiner Stiftung", führt die dreifache Mutter aus.