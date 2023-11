Fernanda Brandão: Kritik an Beauty-Industrie! "Heute sehen alle gleich aus"

Für ein gutes Aussehen setze die gebürtige Brasilianerin vor allem auf regelmäßiges Training, erst 2019 eröffnete sie ein Fitnessstudio in Berlin. Einige Promi-Kolleginnen ziehen dem Workout lieber den Beauty-Doc vor. Was Fernanda davon hält? Eine knallharte Gegnerin von Schönheitseingriffen sei sie nicht: "Ich finde es okay, wenn man sich etwas korrigieren lässt, was einen lange stört, aber man sollte erstmal natürliche Wege ausprobieren", stellt die Sängerin klar.

Es gebe jedoch auch Grenzen: "Was ich nicht gerne sehe ist, dass viele Menschen heutzutage gleich aussehen, die haben alle die gleichen Lippen und die gleichen Wimpern, ich vermisse da ein bisschen Individualität", betont die 40-Jährige.