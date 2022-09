Fernanda Brandao: So verlor sie 18 Kilo nach der Geburt!

Die Moderatorin hat nach der Geburt langsam wieder angefangen sich an ihre alte Fitness-Routine anzunähern, das jedoch komplett ohne Druck. Sie verrät: "Seit der Geburt konnte ich 18 Kilo verlieren, ohne verrückte Diät oder exzessives Training. 4 mal die Woche 30 Minuten, plus Spaziergänge sind nicht viel, aber machen einen großen Unterschied. Ich musste es langsam angehen, denn ich finde es immer noch sehr herausfordernd Baby und Trainingspläne unter einem Hut zu kriegen." Dennoch scheint die 39-Jährige den Mami-Alltag in Lappland gut mit Bewegung verbinden zu können. Weiter will sie andere Mütter motivieren und betont: "Du bist auch noch da und du verdienst 4x die Woche 30 min nur für dich".

Auch Model Lena Gercke ist in freudiger Erwartung. Mehr zu ihrer zweiten Schwangerschaft erfährst du im Video: