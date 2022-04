Fernanda Brandao: Juhu, das Baby ist da!

Da Fernanda Brandao und ihr Partner Roman Weber sich für ein nomadenartiges Leben in der Natur entschieden haben, stellte die 38-Jährige schon vor der Geburt ihrer kleinen Tochter klar, dass sie sich auf jegliche Extremsituation vorbereitet hat. Da feststand, dass das Mädchen in Schweden das Licht der Welt erblicken wird, machte das Paar sogar einen Vorbereitungskurs mit, in dem eine Geburt im Auto geprobt wurde. Ob es nun wirklich zum äußersten kam, ist noch nicht gekannt, doch dieser süße Schnappschuss, mit dem die Moderatorin die süßen Baby-News verkündete, lässt darauf schließen, dass alles gut gegangen ist und sie mit ihrem kleinen Wonneproppen nicht glücklicher sein könnte: