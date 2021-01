Fiona Erdmann: Jaa, zuckersüße Baby-News fünf Monate nach der Geburt!

Wie Fiona nun berichtet, haben ihr Mann und sie die perfekte Arbeitsteilung. Während sie nämlich den Haushalt schmeißt, ist er ein leidenschaftlicher Koch und kümmert sich rührend um das Baby. Gegenüber "Prominent" berichtet sie: "Tatsächlich erfüllt Mo die Klischees eines Arabers leicht. Also zumindest ist er jetzt nicht so der Typ, der so Bock hat irgendwie großartig, sauberzumachen, abzuspülen und all solche Sachen." Fiona ergänzt: " Aber da muss man ihn in Schutz nehmen wirklich, also er liebt es zu kochen, also er kocht wirklich viel für uns. Dann ist er wirklich auch derjenige, der immer am Abend auf den Kleinen aufpasst und dann wirklich sich um ihn kümmert und ihn bettgehfertig macht und ihm die Flasche gibt und so was. Das heißt, alles, was dann am Abend ist, das übernimmt er." Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Privatleben von Fiona und Mo geben. Doch damit nicht genug! Wie Fiona ergänzt, ist sie in ihrer neunen Heimat Dubai überglücklich...