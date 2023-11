Florian David Fitz: Ungewohnt privat! Er ruft "Hausgenossin" und Kinder in TV-Show an

Beim "Unnötig komplizierten Quiz" mussten er und Hazel eine Person aus ihrem Telefonbuch anrufen und sie so lange in der Leitung halten, bis die passende Sekundenanzahl zur richtigen Antwort erreicht war. Einziger Haken: Die beiden durften die gesamte Zeit nur ein Wort sagen. Während Hazel ihre Mutter Susanne 40 Sekunden mit dem Wort "Kuckuck" unterhielt, rief Florian bei sich zu Hause an. Dass er die ganze Zeit nur "Huch" sagte, irritierte die Frau am Ende der Leitung gewaltig. "Hallo, hörst du mich?", hakte sie immer wieder nach. Währenddessen schrien im Hintergrund zwei Kinder. "Wer war das?", fragte Joko neugierig. "Meine Hausgenossen," antwortete der 48-Jährige. Doch dann machte er sich doch etwas Sorgen und schickte eine Sprachnachricht hinterher. "Ist alles okay? Ich hab die Kinder schreien hören."

Diese Szenen sind eine echte Sensation! Der Film-Star gewährt sonst fast nie Einblicke in sein Privatleben. Bekannt ist nur, dass er Papa von Zwillingen ist. Die beiden sollen in der amerikanischen Kleinstadt Mason City im Bundesstaat Iowa zur Welt gekommen sein. Ist die Frau am Telefon die Mama? Das behielt Florian für sich...

