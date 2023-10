"Wer stiehlt mir die Show?": Diese Stars sind bei der neuen Staffel dabei!

"Wer stiehlt mir die Show?" geht in die nächste Runde. Nun steht der Ausstrahlungstermin fest. Wie der Sender ProSieben mitteilt, werden die neuen Folgen ab Sonntag, 5. November, laufen (ab 20:15 Uhr auf ProSieben). Dann fordern wieder drei Prominente sowie ein Zuschauer oder eine Zuschauerin Quizmaster Joko Winterscheidt heraus. Die Staffel umfasst sechs Ausgaben und ist auch auf Joyn zu sehen.

Dieses Mal wollen Kabarettistin Hazel Brugger sowie die Schauspieler Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz Joko Winterscheidt seinen Job als Moderator streitig zu machen. Sie seien "die drei heiligen Quizkönige im umgekehrten Sinne", zitierte der Sender den Quizmaster bereits im Mai zum Produktionsbeginn. "Also drei kurzgeistige Klappstühle ohne royalen Glanz. Was jetzt per se nichts Schlechtes sein muss."