Florian Silbereisen: Bitteres Ende - geht jetzt alles ganz schnell?

Richtig böse und bissig sind Jan Böhmermann und Olli Schulz, die Kommentatoren des Eurovision Song Contest, wenn es um den beliebten "Traumschiff"-Kapitän geht. Sie sagen ihm Schiffbruch voraus. Und setzen auf einen Konkurrenten von Florian, nämlich auf seinen sympathischen Kollegen Giovanni Zarrella. "Ich glaube, dass der Florian Silbereisen komplett vernichten wird im Fernsehen. Also, dass Giovanni Zarrella alle Sendungen von ihm übernehmen wird", sagt Schulz und fügt hinzu: "Weil der einfach gerade eine Macht ist." Autsch, das tut weh!

Wie mag Florian sich wohl fühlen, wenn er so niedergemacht wird? Um wieder der "König" zu werden, kann nur eine ihm helfen: Helene. Wenn seine Ex wieder in seiner Show auftritt, dann läuft es. So war es immer. Allerdings genießt die Sängerin im Sommer eine Auszeit. Am 18. Juni unterbricht sie ihre Tournee bis zum 25. August. Ob sie für Florian eine Ausnahme macht? Schön wäre es!

