Florian Silbereisen: Diese DSDS-Kandidatin hat ihm den Kopf verdreht!

Was für ein toller Start in die neue Staffel von "DSDS". Neue Jury, neues Konzept – und gleich in der ersten Folge ein Megatalent entdeckt: Abigail Nova Campos (17) aus Leipzig begeisterte alle. Doch so unbekannt wie Florian Silbereisen (40) vorgab, ist ihm die Sängerin nicht. Es besteht akuter Schummel-Verdacht! Steht die Siegerin längst fest?