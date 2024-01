Florian Silbereisen: Dieser Kuss sorgt bei allen für Entsetzen

Bislang dümpelte das Liebesleben von "Traumschiff"-Kapitän "Max Parger", gespielt von Florian Silbereisen (42), vor sich hin. In der Neujahrsfolge wurde der Liebes-Turbo gezündet – Kuss-Szenen inklusive! Aber in denen konnte Florian nicht überzeugen: Die Küsse taten beim Zuschauen weh! Hat er etwa Helene Fischer (39) damals auch so geküsst?