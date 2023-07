Florian Silbereisen: Einsam und verlassen! Er hat niemanden mehr

Der Showmaster selbst strahlt, wirkt auf den ersten Blick gut gelaunt. Doch in seinen Augen spiegelt sich ein Hauch von Traurigkeit. Vor allem in dem Moment, in dem Söder ihm den Orden überreicht. Denn keiner seiner Liebsten ist da, um ihm zu applaudieren. Keiner, um ihn in die Arme zu nehmen.

Weder Mutter Helga noch Vater Franz. Noch die Schwestern Helga oder Sarina. Oder die Brüder Rainer oder Franz. Dabei ist Florian selbst immer für alle da. Aus Dankbarkeit, denn: "Als ich klein war, haben meine Eltern für mich auf vieles verzichtet."

Gut, vielleicht waren alle Familienmitglieder durch einen dringenden Termin verhindert. Das kann immer mal vorkommen. Aber wo waren Florians Freunde? DJ Ötzi zum Beispiel? Er schwärmte laut "Neue Post" einst: "Wir alle brauchen Komplizen für das Leben. Ein solcher ist für mich Florian. Wenn ich morgens um 3 Uhr wirklich jemanden bräuchte, ich wüsste, wen ich anrufe. Der Florian würde rangehen. Ich würde das Gleiche für ihn tun!" Oder eben nicht.

Und auch die Kumpels aus seiner Kindheit glänzten ebenfalls durch Abwesenheit. Dabei müssten sie wissen, was diese Auszeichnung Florian bedeutet: "Die Freunde sind, Gott sei Dank, immer noch die gleichen wie vor 20 Jahren, und das ist auch wichtig. Das sind die Menschen, die einem ehrlich die Meinung sagen!" Die Leid mit einem teilen – oder halt auch Freud! So sollte es sein. Aber leider sind sie nicht da.